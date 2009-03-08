Иванцов Сергей Васильевич 06.04.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванцов Сергей Васильевич

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Место рождения

Зея, город Зея, Амурская область

Дата рождения

06.04.1959

Дата смерти

08.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959

Отец: Иванцов Василий Прохорович

Мать: Иванцова Евгения Сергеевна

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
31.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
08.03.2009
Зея, город Зея, Амурская область
Умер от рака. Болел заболеваниями кожи (экзема) в течение 10 лет. Получил инвалидность. Проходил химиятерапию. Умер почти в полночь в кругу семьи жена Наталья, дочь Ольга, брат Виктор. Перед смертью... Показать все

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