Иванцов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.04.1959
Дата смерти08.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.2009
Умер от рака. Болел заболеваниями кожи (экзема) в течение 10 лет. Получил инвалидность. Проходил химиятерапию. Умер почти в полночь в кругу семьи жена Наталья, дочь Ольга, брат Виктор. Перед смертью... Показать все