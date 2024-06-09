Квасников Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКвасников Александр

Квасников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1958

Дочь: Баева Марина Александровна

Мать ребёнка: Беспяткина Лидия Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Гальцова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Беспяткина Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно

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