Квасников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1958
Дочь: Баева Марина Александровна
Мать ребёнка: Беспяткина Лидия Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1960
Дочь: Гальцова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Беспяткина Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно