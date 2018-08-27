Беспяткина Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1936
Дата смерти27.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936
Отец: Беспяткин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1958
Дочь: Баева Марина Александровна
Отец ребёнка: Квасников Александр
Рождение ребёнка
08.01.1960
Дочь: Гальцова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Квасников Александр
Рождение ребёнка
29.03.1977
Сын: Сошников Роман Валентинович
Отец ребёнка: Сошников Валентин Петрович
Смерть
27.08.2018