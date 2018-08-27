Беспяткина Лидия Петровна 01.09.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беспяткина Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1936

Дата смерти

27.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936

Отец: Беспяткин Петр

Мать: Воеводина Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошников Валентин Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1958

Дочь: Баева Марина Александровна

Отец ребёнка: Квасников Александр

Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Гальцова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Квасников Александр

Рождение ребёнка
29.03.1977

Сын: Сошников Роман Валентинович

Отец ребёнка: Сошников Валентин Петрович

Смерть
27.08.2018

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