Гальцова Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1960
Отец: Квасников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальцов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Рождение ребёнка
01.01.1978
Дочь: Скулкова Анжелика Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
06.04.1995
Дочь: Гальцова Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Гальцов Вячеслав