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Гальцова Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1960

Отец: Квасников Александр

Мать: Беспяткина Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальцов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Рождение ребёнка
01.01.1978

Дочь: Скулкова Анжелика Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
06.04.1995

Дочь: Гальцова Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Гальцов Вячеслав

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