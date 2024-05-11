Филиппенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Филиппенко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филиппенко) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Филиппенко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппенко Мария
Рождение ребёнка
28.11.1919
Дочь: Николаева (Филиппенко) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Филиппенко Мария
Малобелая, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1933
Сын: Филиппенко Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Филиппенко Мария
Смерть
Неизвестно