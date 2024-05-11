Филиппенко Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппенко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппенко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Филиппенко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филиппенко) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Филиппенко Николай

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппенко Николай

Рождение ребёнка
28.11.1919

Дочь: Николаева (Филиппенко) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Филиппенко Николай

Малобелая, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1933

Сын: Филиппенко Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Филиппенко Николай

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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