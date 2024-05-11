Филиппенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппенко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Филиппенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филиппенко) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Филиппенко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппенко Николай
Рождение ребёнка
28.11.1919
Дочь: Николаева (Филиппенко) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Филиппенко Николай
Малобелая, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1933
Сын: Филиппенко Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Филиппенко Николай
Смерть
Неизвестно