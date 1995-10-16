Филиппенко Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1933
Дата смерти16.10.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933
Отец: Филиппенко Николай
Мать: Филиппенко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1959
Дочь: Ошиток Галина Геннадьевна
Мать ребёнка: Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна
Верхнекемское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1965
Дочь: Осютина Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна
Рудничный, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
16.10.1995