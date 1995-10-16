Филиппенко Геннадий Николаевич 01.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппенко Геннадий Николаевич

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Место рождения

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.12.1933

Дата смерти

16.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1933

Отец: Филиппенко Николай

Мать: Филиппенко Мария

Подгорное, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
20.12.1959

Дочь: Ошиток Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна

Верхнекемское, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1965

Дочь: Осютина Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Филиппенко (Капарушкина) Людмила Михайловна

Рудничный, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
16.10.1995

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