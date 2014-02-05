Рудуш (Городецкая) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудуш (Городецкая) Валентина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

05.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудуш Гарри Конрадович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудуш Гарри Конрадович

Смерть
05.02.2014
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