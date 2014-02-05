Рудуш (Городецкая) Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти05.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудуш Гарри Конрадович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудуш Гарри Конрадович
Смерть
05.02.2014