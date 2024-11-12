Кузячкин-Колсанов Василий Кузьмич Между 1814 и Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузячкин-Колсанов Василий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и Неизвестно

Дата смерти

01.09.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и Неизвестно

Отец: Кузьма Митрофанович

Мать: Христина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колсанов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колсанова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZM-G7LH?i=10
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-7L9G?i=24&wc=QPJL-T23%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590472374&cc=1931806
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Колсанов-Кузячкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-H2P1?i=25&wc=QPVB-YXG%3A1047421501%2C1047647001%2C1047680401%2C1590462390&cc=1931806
Рождение ребёнка
09.07.1841

Сын: Колсанов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZS-33Y4?i=23
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Колсанов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1850

Сын: Колсанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-D9SP-D?i=37&wc=QGHW-LWG%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682101%2C1588886936%3Fcc%3D1931806&cc=1931806
Рождение ребёнка
30.10.1856

Дочь: Баюшева (Колсанова) Феоктиста Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-6BKM?i=37
Рождение ребёнка
08.08.1859

Сын: Колсанов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-46DX?i=43&cc=1931806
Рождение ребёнка
31.03.1863

Сын: Колсанов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-VHYD?i=19
Смерть
01.09.1893
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-MZ9D?i=97

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