Баюшева (Колсанова) Феоктиста Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1856
Дата смерти07.12.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1856
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-6BKM?i=37
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1921
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89C1-YDM1?i=116&wc=QGFV-YBL%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682101%2C1588876795%3Fcc%3D1931806&cc=1931806