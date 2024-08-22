Баюшева (Колсанова) Феоктиста Васильевна 30.10.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баюшева (Колсанова) Феоктиста Васильевна

Место рождения

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.10.1856

Дата смерти

07.12.1921

Пол

Женский

Отец

Между 1814 и ? г.р.

Мать

Между 1818 и 1819 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1856

Отец: Кузячкин-Колсанов Василий Кузьмич

Мать: Анастасия Михайловна

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-6BKM?i=37
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баюшев Константин Григорьевич

Смерть
07.12.1921
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89C1-YDM1?i=116&wc=QGFV-YBL%3A1047421501%2C1047647001%2C1047682101%2C1588876795%3Fcc%3D1931806&cc=1931806

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