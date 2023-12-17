Бородина (--) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (--) Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1842

Дочь: Бородина Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.03.1860

Дочь: Бородина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Харитон Егорович

Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Иван Егорович

Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Егор Максимович

Смерть
Неизвестно
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