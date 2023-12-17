Бородина (--) Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1842
Дочь: Бородина Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович
Рождение ребёнка
27.03.1860
Дочь: Бородина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бородин Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно