Бородин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Иван Егорович

Бородин Иван Егорович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Егор Максимович

Мать: Бородина Анна Захаровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Бородин Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Бородина Мария Васильевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Соколова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1897

Сын: Бородин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Бородина Надежда Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бородин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1903

Дочь: Бородина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Бородина Надежда Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close