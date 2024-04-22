Бородин Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородин Егор Максимович
Мать: Бородина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Бородин Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Бородина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Соколова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1897
Сын: Бородин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Бородина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
03.05.1903
Дочь: Бородина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Бородина Надежда Андреевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно