Бородин Феоктист Егорович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Бородин Егор Максимович
Мать: Бородина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Бородина Анна Феоктистовна
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
16.08.1859
Дочь: Бородина Наталья Феоктистовна
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
21.12.1860
Дочь: Бородина Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
14.03.1863
Сын: Бородин Гавриил Феоктистович
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бородин Ананий Феоктистович
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Бородин Емельян Феоктистович
Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно