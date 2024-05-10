Бородин Феоктист Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Феоктист Егорович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Бородин Егор Максимович

Мать: Бородина Анна Захаровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Бородина Анна Феоктистовна

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.08.1859

Дочь: Бородина Наталья Феоктистовна

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.12.1860

Дочь: Бородина Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1863

Сын: Бородин Гавриил Феоктистович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородин Ананий Феоктистович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Бородин Емельян Феоктистович

Мать ребёнка: Бородина Евдокия Филимоновна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Евдокия Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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