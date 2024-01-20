Гурьев Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти02.12.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
12.02.1821
Жена: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1825
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гурьев Тит Яковлевич
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна
Смерть
02.12.1854