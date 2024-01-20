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Гурьев Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

02.12.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Гурьев Александр Михайлович

Мать: Гурьева Марфа Гаврииловна

Бракосочетание
12.02.1821

Жена: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1825

Сын: Гурьев Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гурьев Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гурьев Тит Яковлевич

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Алексеевна

Смерть
02.12.1854
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