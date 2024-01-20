Гурьев Матвей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Матвей Яковлевич

Гурьев Матвей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1825

Дата смерти

20.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825

Отец: Гурьев Яков Александрович

Мать: Гурьева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1849

Сын: Гурьев Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна

Бракосочетание
09.11.1849

Жена: Гурьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Гурьев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна

Смерть
20.01.1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close