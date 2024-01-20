Гурьев Матвей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1825
Дата смерти20.01.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825
Рождение ребёнка
25.09.1849
Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна
Бракосочетание
09.11.1849
Жена: Гурьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Гурьева Евдокия Павловна
Смерть
20.01.1872