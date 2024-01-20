Гурьева (Железкова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьева (Железкова) Ирина Алексеевна

Гурьева (Железкова) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Железков Алексей Савельвич

Мать: Железкова Наталья

Бракосочетание
12.02.1821

Муж: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1825

Сын: Гурьев Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гурьев Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гурьев Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович

Смерть
28.01.1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close