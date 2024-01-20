Гурьева (Железкова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти28.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Железков Алексей Савельвич
Мать: Железкова Наталья
Бракосочетание
12.02.1821
Рождение ребёнка
14.11.1825
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гурьев Тит Яковлевич
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Гурьев Яков Александрович
Смерть
28.01.1872