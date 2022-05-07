Пыкша Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения25.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953
Бракосочетание
16.02.1980
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1981
Мать ребёнка: Пыкша (Малофеева) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
11.04.1986
Дочь: Насонова (Пыкша) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Пыкша (Малофеева) Татьяна Николаевна