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Пыкша Петр Степанович

Место рождения

Усть-Золиха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

25.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1953

Отец: Пыкша Степан Николаевич

Мать: Пыкша (Рящина) Евдокия Тимофеевна

Усть-Золиха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
16.02.1980

Жена: Пыкша (Малофеева) Татьяна Николаевна

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1981

Сын: Пыкша Степан Петрович

Мать ребёнка: Пыкша (Малофеева) Татьяна Николаевна

Усть-Золиха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.04.1986

Дочь: Насонова (Пыкша) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Пыкша (Малофеева) Татьяна Николаевна

Усть-Золиха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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