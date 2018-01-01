село Усть-Золиха, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Усть-Золиха

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1105Усть-Золиха (Мессер), колон. нем.при рч. Золихе.1012519817121691Церковь лютеранская 1. Училище. Почтовая станция. Сарпинковых и красильных заведений 12. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
577. Усть-Золиха (Мессер), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 310, жителей 3155, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь лютеранская, 2 школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
колония Усть-Золиха1592104633134422261812562851809сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
52854Усть-Золихасело50°58'с.ш.45°33'в.д.M-38-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Карамышское сельское поселение
63622425106с Усть-Золихасело

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