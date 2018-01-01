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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1105Усть-Золиха (Мессер), колон. нем.при рч. Золихе.1012519817121691Церковь лютеранская 1. Училище. Почтовая станция. Сарпинковых и красильных заведений 12. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
577. Усть-Золиха (Мессер), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 310, жителей 3155, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь лютеранская, 2 школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Усть-Золиха1592104633134422261812562851809сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52854Усть-Золихасело50°58'с.ш.45°33'в.д.M-38-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622425106с Усть-Золихасело