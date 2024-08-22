Кирилл Анисимов
Место рождения
Дата рождения1800 или 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1800 или 1802 ст.
Отец: Анисим Степанов
Мать: Аксинья Васильева
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Федора
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно