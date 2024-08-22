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Кирилл Анисимов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800 или 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1802 ст.

Отец: Анисим Степанов

Мать: Аксинья Васильева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Федора

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

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