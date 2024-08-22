Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Анисимов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Анисимов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно