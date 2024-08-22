Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора

Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 или 1802 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Анисимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Анисимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.