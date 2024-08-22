Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдоким Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Марфа Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1800 или 1802 ст.
Сын: Кирилл Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1805 или 1806 ст.
Сын: Софон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Анисим Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Степанов
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно