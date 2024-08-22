Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдоким Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Марфа Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1800 или 1802 ст.

Сын: Кирилл Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1805 или 1806 ст.

Сын: Софон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Анисим Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Степанов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Смерть
Неизвестно

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