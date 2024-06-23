Морозов Артемий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Артемий Семенович

Морозов Артемий Семенович

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1861

Жена: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Морозов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Морозов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Морозова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.

Сын: Морозов Павел Артемьевич

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.