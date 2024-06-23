Морозов Артемий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Сын: Морозов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Морозов Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Морозова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Ивановна
Смерть
До 1885