Морозова Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Сын: Морозов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Морозов Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Морозова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович
Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.
Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович
Смерть
Неизвестно