Морозова Прасковья Ивановна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова Прасковья Ивановна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Морозов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Морозов Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Морозов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Морозова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1874 ст.

Сын: Морозов Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Морозов Артемий Семенович

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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