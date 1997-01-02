Мжельский Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1912
Дата смерти02.01.1997
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KXF8?view=index&action=view Павел Тимофеев Ненашев Домна Назарова Антимонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Мжельская) Галина Александровна
Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
09.07.1936
Сын: Мжельский Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Мжельский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна
Бракосочетание
23.06.1989
Смерть
02.01.1997
Воевал в вов