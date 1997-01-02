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Мжельский Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1912

Дата смерти

02.01.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912

Отец: Мжельский Георгий Назаров

Мать: Мжельская Параскева Симеонова

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KXF8?view=index&action=view Павел Тимофеев Ненашев Домна Назарова Антимонова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Мжельская) Галина Александровна

Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
09.07.1936

Сын: Мжельский Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Мжельский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Бракосочетание
23.06.1989

Жена: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Смерть
02.01.1997
Воевал в вов

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