Мжельский Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1937
Дата смерти18.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мжельский Юрий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.1988