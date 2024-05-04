Мжельский Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мжельский Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1937

Дата смерти

18.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937

Отец: Мжельский Александр Егорович

Мать: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мжельский Юрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.1988

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