Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1918

Дата смерти

23.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1918

Отец: Ненашев Иван Иванович

Мать: Ненашева (Белякова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Мжельская) Галина Александровна

Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович

Рождение ребёнка
09.07.1936

Сын: Мжельский Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович

Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Мжельский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович

Бракосочетание
23.06.1989

Муж: Мжельский Александр Егорович

Смерть
23.06.1989

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