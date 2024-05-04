Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1918
Дата смерти23.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Мжельская) Галина Александровна
Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович
Рождение ребёнка
09.07.1936
Сын: Мжельский Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович
Рождение ребёнка
21.11.1937
Сын: Мжельский Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мжельский Александр Егорович
Бракосочетание
23.06.1989
Смерть
23.06.1989