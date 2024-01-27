Лоскутов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Иван Степанович

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Место рождения

Турция Карс с.Селим

Дата рождения

1912

Дата смерти

13.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лоскутов Loskutoff Степан Stepan Stephan Трофимович Trofim Merkell

Мать: Лоскутова Дуня Dunia Минаевна Menai

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Фоминична

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Фоминична

Тбилиси
Смерть
13.11.1977
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