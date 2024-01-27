Лоскутов Иван Степанович
Место рожденияТурция Карс с.Селим
Дата рождения1912
Дата смерти13.11.1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лоскутов Loskutoff Степан Stepan Stephan Трофимович Trofim Merkell
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Фоминична
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Пелагея Фоминична
Тбилиси
Смерть
13.11.1977