Лоскутова (Присяжная) Пелагея Фоминична
Место рожденияВиницкая область
Дата рождения11.01.1920
Дата смерти10.07.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920
Отец: Присяжный Фомич
Виницкая область
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Степанович
Тбилиси
Смерть
10.07.2020