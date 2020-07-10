Лоскутова (Присяжная) Пелагея Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Присяжная) Пелагея Фоминична

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Место рождения

Виницкая область

Дата рождения

11.01.1920

Дата смерти

10.07.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920

Отец: Присяжный Фомич

Мать: не указана

Виницкая область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Степанович

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Степанович

Тбилиси
Смерть
10.07.2020
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