Рожкова (Балчугова) Анна
Место рожденияд. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Балчугов Василий
Мать: Балчугова Мария
д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
29.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Афанасий
с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рожков Афанасий
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Смерть
Неизвестно