Рожкова (Балчугова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожкова (Балчугова) Анна

Рожкова (Балчугова) Анна

Место рождения

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Балчугов Василий

Мать: Балчугова Мария

д. Киселёво, Кишертский р-н, Уральская обл.
Рождение ребёнка
29.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Афанасий

с. Спасо-Барда, Кишертский р-н, Молотовская (Пермская) обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Афанасий

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close