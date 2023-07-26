Лапшин Филимон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшин Филимон Алексеевич

Лапшин Филимон Алексеевич

Место рождения

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.11.1837 ст.

Дата смерти

08.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837 ст.

Отец: Лапшин Алексей Макарович

Мать: Лапшина (Неизвестно) Мария Анисимовна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина (Селиверстова) Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лапшина) Елена Филимоновна

Мать ребёнка: Лапшина (Селиверстова) Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.

Сын: Лапшин Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Лапшина (Селиверстова) Марфа Кузьминична

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.05.1866 ст.
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.