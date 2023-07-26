Лапшин Филимон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1837 ст.
Дата смерти08.05.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1837 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лапшина) Елена Филимоновна
Мать ребёнка: Лапшина (Селиверстова) Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
26.11.1862 ст.
Сын: Лапшин Андрей Филимонович
Мать ребёнка: Лапшина (Селиверстова) Марфа Кузьминична
Смерть
08.05.1866 ст.