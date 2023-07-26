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Лапшин Алексей Макарович

Место рождения

Смольково, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1813

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лапшин Макар Матвеевич

Мать: Лапшина Анастасия Егоровна

Смольково, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
17.11.1837 ст.

Сын: Лапшин Филимон Алексеевич

Мать ребёнка: Лапшина (Неизвестно) Мария Анисимовна

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Лапшина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лапшин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1853

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