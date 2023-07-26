Лапшин Алексей Макарович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1853
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Лапшин Макар Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1837 ст.
Сын: Лапшин Филимон Алексеевич
Мать ребёнка: Лапшина (Неизвестно) Мария Анисимовна
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Лапшина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лапшин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1853