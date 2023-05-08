Заикин ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикин ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Заикин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Заикин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Заикина Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
1926

Сын: Заикин Илья Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Заикин Анатолий Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
1930

Сын: Заикин Петр Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Заикина Валентина Трофимовна

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
07.04.1935

Дочь: Заикина Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
?.03.1937

Сын: Заикин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
08.03.1939

Сын: Заикин Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Смерть
Неизвестно

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