Заикин ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Заикин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Заикина Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Заикин Анатолий Трофимович
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Заикина Валентина Трофимовна
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
07.04.1935
Дочь: Заикина Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
?.03.1937
Сын: Заикин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Рождение ребёнка
08.03.1939
Сын: Заикин Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Заикина (Бакуленко) АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА
Смерть
Неизвестно