Заикин Илья Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заикина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заикина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заикин Виталий Ильич
Мать ребёнка: Заикина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заикина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заикина Валентина
Смерть
Неизвестно