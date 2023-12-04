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Заикин Илья Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Заикин ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Заикина АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Александр Ильич

Мать ребёнка: Заикина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Виталий Ильич

Мать ребёнка: Заикина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Заикина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Валентина

Смерть
Неизвестно
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