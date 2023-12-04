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Заикина Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Заикин ТРОФИМ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Заикина АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Булатов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Булатов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Булатов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Булатов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Булатов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Федор

Смерть
Неизвестно
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