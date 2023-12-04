Заикина Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Булатов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Булатов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Булатов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Булатов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Булатов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Федор
Смерть
Неизвестно