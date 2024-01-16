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Колосов Иван Макарович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Колосов Макар Гаврилович

Мать: Колосова Параскева Михайловна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Колосова Павла Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колосов Степан Иванович

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колосов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колосов Яков Иванович

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Клавдия Авивовна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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