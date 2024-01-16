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Колосова Клавдия Авивовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Колосова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колосов Степан Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колосов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колосов Яков Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Макарович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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