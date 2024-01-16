Колосова Клавдия Авивовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Колосова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Колосов Иван Макарович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно