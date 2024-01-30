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Жукова (Рындина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1878

Дата смерти

30.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1878

Отец: Рындин Иван Иванович

Мать: Рындина Акилина Александровна

Бракосочетание
Около 1895

Муж: Жуков Иннокентий Николаевич

Образование
По 1895
Девичий институт Восточной Сибири | награждена книгой
Образование
С ?.08.1897 по ?.06.1902
Бестужевские высшие женские курсы Историко-Филологическое Отделение
Рождение ребёнка
1900

Сын: Жуков Георгий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Обухова Вероника Иннокентьевна

Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Жуков Вадим Иннокентьевич

Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Плотникова Ирина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич

Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://www.spb.aif.ru/society/education/1342418 | http://montessori-club.livejournal.com/63050.html | В 1901 г. окончившие Бестужевские курсы получили право преподавания в старших классах ж... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://www.spb.aif.ru/society/education/1342418 | Несмотря на то, что обучение было платным (за год вносилась плата в сто рублей), в желающих посещать лекции отбоя не было. Порядок поступле... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы
Смерть
30.09.1935
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