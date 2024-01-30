Жукова (Рындина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1878
Дата смерти30.09.1935
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1878
Бракосочетание
Около 1895
Образование
По 1895
Девичий институт Восточной Сибири | награждена книгой
Образование
С ?.08.1897 по ?.06.1902
Бестужевские высшие женские курсы Историко-Филологическое Отделение
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жуков Георгий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Обухова Вероника Иннокентьевна
Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Жуков Вадим Иннокентьевич
Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Плотникова Ирина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Жуков Иннокентий Николаевич
Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://www.spb.aif.ru/society/education/1342418 | http://montessori-club.livejournal.com/63050.html | В 1901 г. окончившие Бестужевские курсы получили право преподавания в старших классах ж... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Интернет | http://www.spb.aif.ru/society/education/1342418 | Несмотря на то, что обучение было платным (за год вносилась плата в сто рублей), в желающих посещать лекции отбоя не было. Порядок поступле... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы
Смерть
30.09.1935