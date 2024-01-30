Жуков Георгий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 17.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Жукова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1934
Дочь: Изольда Георгиевна
Мать ребёнка: Жукова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 17.05.1959