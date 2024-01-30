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Жуков Георгий Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 17.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Жуков Иннокентий Николаевич

Мать: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Жуков Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1934

Дочь: Изольда Георгиевна

Мать ребёнка: Жукова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Прасковья Васильевна

Смерть
Около 17.05.1959
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