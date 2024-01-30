Жуков Иннокентий Николаевич
Место рожденияГорный Зерентуй
Дата рождения05.10.1875
Дата смерти05.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жуков Георгий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1903
Дочь: Обухова Вероника Иннокентьевна
Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Жуков Вадим Иннокентьевич
Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Плотникова Ирина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна
Смерть
05.11.1948
Москва