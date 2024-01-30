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Жуков Иннокентий Николаевич

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Место рождения

Горный Зерентуй

Дата рождения

05.10.1875

Дата смерти

05.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Горный Зерентуй
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жуков Георгий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1903

Дочь: Обухова Вероника Иннокентьевна

Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Жуков Вадим Иннокентьевич

Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Плотникова Ирина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Жукова Александра Ивановна

Смерть
05.11.1948
Москва
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