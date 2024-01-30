Плотникова (Жукова) Ирина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
22.10.1937
Дочь: Инна Кирилловна
Отец ребёнка: Плотников Кирилл Никанорович
Рождение ребёнка
11.10.1946
Сын: Плотников Александр Кириллович
Отец ребёнка: Плотников Кирилл Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1989