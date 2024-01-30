Плотникова (Жукова) Ирина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Жукова) Ирина Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1989

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жуков Иннокентий Николаевич

Мать: Жукова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1937

Дочь: Инна Кирилловна

Отец ребёнка: Плотников Кирилл Никанорович

Рождение ребёнка
11.10.1946

Сын: Плотников Александр Кириллович

Отец ребёнка: Плотников Кирилл Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Кирилл Никанорович

Смерть
Около 1989
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