Плотников Кирилл Никанорович
Место рожденияКурск
Дата рождения24.05.1907
Дата смерти16.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1937
Дочь: Инна Кирилловна
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
11.10.1946
Сын: Плотников Александр Кириллович
Мать ребёнка: Плотникова Ирина Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1994
Москва