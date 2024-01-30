Плотников Кирилл Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Кирилл Никанорович

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Место рождения

Курск

Дата рождения

24.05.1907

Дата смерти

16.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск
Рождение ребёнка
22.10.1937

Дочь: Инна Кирилловна

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
11.10.1946

Сын: Плотников Александр Кириллович

Мать ребёнка: Плотникова Ирина Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Ирина Иннокентьевна

Смерть
16.02.1994
Москва
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