Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Спиридонов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мокей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Селифонт Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1853
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
12
Смерть
Неизвестно

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