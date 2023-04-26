Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Спиридонов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мокей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Селифонт Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Спиридонов
Место жительства
1853
Место жительства
1858
12
Смерть
Неизвестно