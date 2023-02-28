Тимофей Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мокей Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Селифонт Тимофеев
Мать ребёнка: Александра Иванова
Место жительства
1853
Самарская губерния
Место жительства
1858
12
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иванова
Смерть
Неизвестно