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Тимофей Спиридонов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мокей Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Селифонт Тимофеев

Мать ребёнка: Александра Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1853
Самарская губерния
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
12
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Александра Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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