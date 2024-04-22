Бакашова (Исаева) Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакашова (Исаева) Прасковья Николаевна

Место рождения

Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

23.09.1896 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1896 ст.

Отец: Исаев Николай Филиппович

Мать: Исаева Ксения Васильевна

Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись № 24 Деревни Сальковой запасный фельдфебедь Николай Филип(п)ов Исаев и законная жена его Ксения Васильева; оба православного вероисповедания.
Крещение
24.09.1896 ст.
Иоанно-Богословская, села Каменок (Богословского), церковь
Восприемницей была той же деревни крестьянская жена Дарья Иванова Таинство крещения совершал местный священник Николай Другов с диаконом Ильею Каменским
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Бакашов Сергей Алексеевич

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №6 Мещанин города Рузы, проживающий в сельце Хотебцове, Сергей Алексеев Бакашов, православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Салькова к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1945
Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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