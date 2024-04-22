Бакашова (Исаева) Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1896 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1896 ст.
Отец: Исаев Николай Филиппович
Мать: Исаева Ксения Васильевна
Запись № 24 Деревни Сальковой запасный фельдфебедь Николай Филип(п)ов Исаев и законная жена его Ксения Васильева; оба православного вероисповедания.
Крещение
24.09.1896 ст.
Иоанно-Богословская, села Каменок (Богословского), церковь
Восприемницей была той же деревни крестьянская жена Дарья Иванова Таинство крещения совершал местный священник Николай Другов с диаконом Ильею Каменским
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №6 Мещанин города Рузы, проживающий в сельце Хотебцове, Сергей Алексеев Бакашов, православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Салькова к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
1945