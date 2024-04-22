Бакашов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакашов Сергей Алексеевич

Бакашов Сергей Алексеевич

Место рождения

Руза, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Руза, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Жена: Бакашова Прасковья Николаевна

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №6 Мещанин города Рузы, проживающий в сельце Хотебцове, Сергей Алексеев Бакашов, православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Салькова к... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин г. Руза
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close