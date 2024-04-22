Бакашов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №6 Мещанин города Рузы, проживающий в сельце Хотебцове, Сергей Алексеев Бакашов, православного вероисповедания; первым браком, 21 год и Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Салькова к... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин г. Руза
Смерть
Неизвестно