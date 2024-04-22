Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Иван Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1926

Сын: Колбасов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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