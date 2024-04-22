Александров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Николай Александрович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Иван Александрович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Александрова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
07.03.1926

Сын: Колбасов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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