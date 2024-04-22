Александров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Николай Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Иван Александрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Александрова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
07.03.1926
Сын: Колбасов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно