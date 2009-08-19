Колбасов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1926
Дата смерти19.08.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1926
Отец: Александров Александр Васильевич
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 23.12.1956
Дочь: Иванова (Колбасова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.10.1960
Дочь: Свешникова (Колбасова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.07.1963
Сын: Колбасов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1967
Дочь: Наумова (Колбасова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 20.09.1969
Дочь: Фейст (Колбасова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.08.1970
Смерть
19.08.2009