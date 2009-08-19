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Колбасов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1926

Дата смерти

19.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1926

Отец: Александров Александр Васильевич

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 23.12.1956

Дочь: Иванова (Колбасова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: Абрамова (Колбасова) Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.10.1960

Дочь: Свешникова (Колбасова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.07.1963

Сын: Колбасов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.04.1967

Дочь: Наумова (Колбасова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 20.09.1969

Дочь: Фейст (Колбасова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.08.1970

Сын: Александров (Колбасов) (Юрик) Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Колбасова (Тапинова) Анна Фёдоровна

Смерть
19.08.2009

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