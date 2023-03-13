Казанцева Анисья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцева Анисья Григорьева

Казанцева Анисья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцевъ Алексей

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кисилева (Казанцева) Василиса

Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Казанцева) Ефросинья

Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Казанцевъ Андрей

Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.