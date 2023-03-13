Казанцева Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казанцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кисилева (Казанцева) Василиса
Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Казанцева) Ефросинья
Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Казанцевъ Андрей
Отец ребёнка: Казанцевъ Алексей