Казанцевъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Казанцевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кисилева Василиса
Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Казанцевъ Андрей
Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно