Казанцевъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцевъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Казанцевъ Сидоръ

Мать: Казанцева Ульяна Степанова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кисилева Василиса

Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Казанцевъ Андрей

Мать ребёнка: Казанцева Анисья Григорьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Анисья Григорьева

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